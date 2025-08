Il caso Diarra che ha cambiato tutto

Come riporta in esclusiva The Guardian, tutto è partito dal ricorso dell’ex centrocampista francese Lassana Diarra, che nel 2016 si vide negare dalla FIFA il trasferimento al club belga Charleroi per via di una controversia legata a una presunta rescissione illegittima con il Lokomotiv Mosca. Venne multato per oltre 10 milioni di euro e lo squalificato per 15 mesi.