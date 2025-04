Ripercorriamo la carriera di un ex calciatore che tra luci ed ombre ha scritto un pezzo di storia blucerchiata.

Jacopo del Monaco 8 aprile - 11:12

Oggi è il compleanno di un ex attaccante che, nella sua carriera agonistica, ha incontrato diversi ostacoli importanti, cercando di superarli tutti con grande cuore, lavoro e onestà. Si tratta di Francesco Flachi, che oggi spegne 50 candeline. Nato a Firenze nel 1975, con 110 gol è il terzo miglior marcatore della storia della Sampdoria, dietro a due leggende come Roberto Mancini (171) e Gianluca Vialli (141).

Oggi è il compleanno di Flachi: gli inizi L'ex attaccante inizia la sua carriera calcistica con la Fiorentina, che lo fece esordire in Serie B il 16 gennaio 1994 contro il Cesena. Il 6 febbraio segna la sua prima rete coi viola nel 3-0 casalingo contro il Cosenza. A settembre, debutta finalmente in Serie A contro il Cagliari e il 30 ottobre realizza il suo primo gol nella massima serie in casa del Brescia, nella partita terminata 2-4 per la Fiorentina.

In città era stimatissimo, tanto da dedicargli lo storico coro "Il ragazzo gioca bene", riservato soltanto ai più talentuosi. La sua carriera sembrava fosse a un passo dalla svolta definitiva, eppure ci sono i primi ostacoli da affrontare. Nella stagione 1996/97 si trasferisce in prestito al Bari, mentre nella seconda parte della stagione successiva venne ceduto a titolo temporaneo all'Ancona, dove segnò 10 gol in 17 partite.

Sampdoria: tra gol e squalifiche Ma la storia sta per cambiare. Nel 1999 infatti, Flachi diventa un nuovo giocatore della Sampdoria, con cui esordisce il 15 agosto in Coppa Italia contro il Savoia, segnando una doppietta. A fine mese, contro la Pistoiese, gioca la sua prima partita in Serie B con la nuova maglia. Con l'arrivo in panchina di Luigi Cagni, il classe 1975 diventa titolare segnando 19 gol nella stagione 2000/01, 17 di questi nella serie cadetta. Con la maglia blucerchiata, gioca la sua prima stagione in A nell'annata 03/04 e, per tre stagioni consecutive, tocca la doppia cifra di gol nella massima serie.

Non è ancora tutto: il 15 settembre 2005 si gode l'esordio con gol in Coppa UEFA contro il Vitoria Setubal. Ma ecco che la vita gli mette nuovamente lo sgambetto nel momento più impensabile: nel settembre del 2006, viene squalificato per 2 mesi per "aver tentato di acquisire notizie" sull'esito di Roma-Lazio del 2005. Solo un anno dopo, nel febbraio del 2007, invece, risulta positivo al controllo antidoping effettuato dopo il match contro l'Inter del gennaio 2007 e, pochi mesi dopo, aarriva la doccia fredda: la squalifica di 24 mesi.

Ultimi anni di carriera ed un'altra squalifica L'Empoli, nel 2008, ingaggia Flachi che, al termine della squalifica, scende in campo coi toscani il 27 febbraio contro il Livorno, segnando due mesi dopo il primo gol con la nuova maglia contro il Treviso. Nell'estate del 2009 passa al Brescia, debuttando, con rete, il 6 settembre contro il Torino. Ma l'imprevisto è ancora dietro l'angolo: pochi mesi dopo, l'ex blucerchiato risulta di nuovo positivo a un controllo antidoping e, a giugno del 2010, fu sanzionato con 12 anni di squalifica. Ma Flachi non molla, si rimbocca le maniche e aspetta il suo momento, lavorando su se stesso, su cosa ha sbagliato, con l'intento di ritornare anche una volta in campo.

Ci riesce, seppur in maniera diversa, il 13 febbraio 2022 con la maglia del Signa, squadra dell'Eccellenza toscana. Ha così concluso la sua carriera agonistica 2 anni fa col Praese ma il calcio è ancora nel suo cuore. Negli ultimi anni infatti, ha iniziato a lavorare come opinionista per Sportitalia e per una radio sportiva della sua città natale. Tra luci, ombre, gol e cori è stato tra i protagonisti indiscussi del calcio italiano, certi che ha più di qualche desiderio da esprimere quando soffierà sulle 50 candeline di oggi.

Buon compleanno, Francesco Flachi. 🎂 pic.twitter.com/2clG0iFJ04

— ACF Fiorentina (@acffiorentina) April 8, 2025