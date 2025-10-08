I tifosi della squadra londinese hanno circondato l'autobus provando anche ad entrare dal finestrino del conducente

Jacopo del Monaco 8 ottobre

Assalito da tifosi del Chelsea per la maglia del Liverpool: autista di autobus licenziato — Una delle partite dell'ultima giornata di Premier League ha messo di fronte il Chelsea di Enzo Maresca ed il Liverpool di Arne Slot. Il big match, svolto presso lo Stamford Bridge, è terminato 2-1 per i padroni di casa grazie alla rete realizzata da Moises Caicedo al minuto 96. Dopo questa gara di campionato, purtroppo, ha avuto luogo un episodio che ha fatto perdere il lavoro ad una persona. Come riportato dall'emittente televisiva inglese Talk, il conducente di un autobus è stato licenziato poche ore dopo la fine del match. Il 21enne Isaac, che ha deciso di non rivelare il cognome, stava guidando l'autobus ed indossava la maglia del Liverpool. Ad un certo punto, però, diversi tifosi del Chelsea hanno circondato ed assalito il mezzo di trasporto cercando anche di entrare dal finestrino del conducente. Intanto, altre persone hanno ripreso il tutto facendo diventare l'episodio virale sui social. Dopo l'accaduto, Isaac ha perso il lavoro per grave violazione delle policy aziendali.

Intervistato da Talk, il ragazzo di 21 anni ha parlato della sfortunata vicenda: "Ho visto il lato divertente della cosa quando guardavo i video, ma quando ero seduto in quella cabina in quel momento, non era così divertente. Tenevo chiuso il finestrino perché il finestrino sul lato del conducente dovrebbe chiudersi dall'interno, ma non l'ha fatto, quindi lo tenevo letteralmente chiuso. Nel video potete vedere che sto parlando con qualcuno che l'ha aperta brevemente dall'esterno e poi la tengo chiusa".

Isaac ha poi aggiunto che non era a conoscenza del percorso che avrebbe dovuto seguire durante il suo turno e non aveva dunque considerato l'eventualità di poter transitare nei pressi dello Stamford Bridge. L'autista, che è stato licenziato con effetto immediato, ha poi aggiunto che la scelta della maglia è stata totalmente casuale, essendo stato il primo indumento pulito trovato a disposizione la mattina.