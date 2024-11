Dopo la denuncia di Wanda Nara per violenza di genere, Mauro Icardi ha pubblicato una foto e un video che sembrano contraddire tutto. Che sia tornato il sereno tra i due?

Sergio Pace Redattore 21 novembre - 14:00

Cosa sta realmente accadendo nel rapporto sempre più misterioso e indecifrabile tra Mauro Icardi e Wanda Nara? Dopo la denuncia per violenza di genere avanzata qualche giorno fa dalla showgirl argentina, l'ex Inter, attuale attaccante del Galatasaray, ha pubblicato sui social due storie che sembrano dimostrare come tra i due coniugi il clima sia abbastanza sereno.

Giorni fa Wanda avrebbe denunciato Icardi per una discussione dai toni accesi davanti ad una delle abitazioni del calciatore in Argentina. Lo stesso attaccante del Galatasaray, dopo l'infortunio ai legamenti del ginocchio, è tornato nel paese sudamericano per intraprendere la prima fase della riabilitazione. All'ingresso di una delle abitazioni di proprietà dell'ex nerazzurro si sarebbe consumato l'episodio denunciato dalla stessa Wanda. Ma le due storie pubblicate nelle ultime ore da Icardi ora sembra proprio andare controcorrente rispetto a tutto ciò che è successo e si è detto negli ultimi giorni.

Rapporto enigmatico — Icardi ha pubblicato sui social due storie che non hanno fatto altro che aggiungere l'ennesima dose di mistero nella burrascosa relazione con Wanda Nara. Con la foto e il video pubblicato l'ex Inter probabilmente ha voluto dimostrare a tutti che il rapporto tra i due è sereno e per nulla turbolento. Icardi ha postato una foto della stessa Wanda e ha aggiunto questa didascalia: "Anche se i miei avvocati mi trattengono, volevo far presente questo per difendere pubblicamente la mia persona dopo tante barbarie dette. Due ore qui a casa mia molestandomi. Che copertina o titolo diamo a questo?".

Il video pubblicato sembra proprio confermare un certa serenità tra la coppia. Wanda si siede sul divano e chiede divertita a Icardi perché la stia filmando. Una scena che non sorprenderebbe poi più di tanto se non fosse accaduto nulla di quanto successo nei giorni scorsi. Ma ormai si sa, Icardi e Wanda ci hanno abituato a post misteriosi e a pettegolezzi in serie...