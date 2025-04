L'Inter ha raggiunto ben nove volte la semifinale di Champions League nella sua storia: rivediamo l'andamento dei neroazzurri nelle edizioni precedenti

Mattia Celio 16 aprile 2025 (modifica il 16 aprile 2025 | 14:40)

L'Inter è chiamata a difendere il 2-1 contro il Bayern Monaco nella sfida di questa sera al Meazza. In caso di passaggio del turno, la squadra di Simone Inzaghi troverà in semifinale il Barcellona di Flick. Si tratterebbe di un ritorno tra le migliori quattro dopo due anni, ovvero dalla stagione 2022-23, la decima in tutta la storia dei nerazzurri. Nonostante il vantaggio la Beneamata non dovrà abbassare la guardia ma la storia insegna che l'Inter sa come affrontare momenti decisivi come questi. Rivediamo le edizioni precedenti.

La grande Inter di Herrera: le due vittorie consecutive — Per vedere l'Inter disputare una semifinale di Champions League bisogna tornare all'edizione 1963-64, quando dunque il torneo era ancora chiamato Coppa dei Campioni. I neroazzurri, allenati dal mago Helenio Herrera, si trovano davanti il Borussia Dortmund. La sfida di andata si disputa allo Stadio Rote Erde. Dopo il vantaggio firmato da Sandro Mazzola, i padroni di casa ribaltano in quattro minuti con una doppietta di Brungs, ma Corso al 41' realizza il goal del pareggio. La partita termina 2-2. Al ritorno, i nerazzurri trionfano 2-0 grazie ai goal di Mazzola e del brasiliano Jair. Il cammino si concluderà con il trionfo in finale contro il Real Madrid (3-1).

Se quella squadra era soprannominata "La Grande Inter" un motivo ci stava e, i campioni in carica, si ripetono l'anno dopo. Una vittoria ancora più storica grazie alla grande rimonta in semifinale contro il Liverpool. Il 3-1 subito all'Anfield aveva messo la qualificazione alla finale tutta in salita, ma al ritorno avviene l'impensabile. La squadra di Herrera ribalta lo svantaggio con uno strepitoso 3-0. Protagonisti Corso, Facchetti e Peirò. In finale a farne le spese sarà il Benfica, sconfitto 1-0.

Le edizioni dei grandi rimpianti — Due semifinali conquistate culminate poi con la conquista della Coppa. Come in genere si dice, "non c'è due senza tre", ma lo sport, come sappiamo, è anche sconfitta. Per il terzo anno consecutivo, l'Inter si trova a contendersi un posto in finale. Sulla sua strada trova il Real Madrid di Ferenc Puskas. La partita di andata si gioca al Santiago Bernabeu e a spuntarla sono i blancos con una rete di Pirri dopo meno di un quarto d'ora. A San Siro l'Inter non riesce a rimontare e, con la partita finita 1-1, vede i sogni di gloria sfumarsi. In finale ci va il Real, poi vincitrice del torneo.

I neroazzurri non si arrendono e l'anno dopo, per la quarta volta di fila, conquistano un posto tra le prime quattro. Questa volta ad attenderli c'è la sorpresa CSKA Sofia in quella che sarà ricordata per le tre partite disputate. Entrambe le sfida, infatti, terminano 1-1 sia all'andata che al ritorno e, come da regolamento, viene giocato il playoff. Allo stadio Comunale di Bologna l'Inter trionfa 1-0 con il goal di Cappellini al 12' e conquista così la finale di Lisbona contro il Celtic dove, però, saranno gli scozzesi a sollevare la coppa. Per rivedere l'Inter in semifinale bisognerà aspettare il 1972 e, guarda caso, contro il Celtic. Questa volta sono i neroazzurri a sorridere ma, ancora una volta, la finale sarà amara per la Beneamata, battuta dall'Ajax di Johan Cruijff 2-0.

Dagli anni '80 ad oggi: due derby entrati nella storia — La sesta semifinale nella storia dell'Inter avviene nell'edizione 1980-81. I nerazzurri trovano il Real Madrid. La sfida di andata si disputa al Santiago Bernabeu e vede i padroni di casa trionfare 2-0, mentre al ritorno la squadra di Bersellini vince 1-0 ma non basta. La settima semifinale interista è semplicemente storica, almeno sulla carta. Per la prima volta si gioca il derby contro il Milan per un posto in finale. L'andata, che vedeva il Milan in casa, finisce senza reti. Ci si gioca tutto al ritorno. Poco prima dell'intervallo Shevchenko porta in vantaggio il Diavolo. In base al regolamento dei goal in trasferta, l'Inter è dunque chiamata a vincere, ma il pareggio all'84' di Martins serve a poco.

Una semifinale che, invece, l'Inter non potrà mai dimenticare è quella contro il Barcellona del 2010. L'anno del Triplete. A San Siro la squadra allenata da Josè Mourinho vince 3-1, con Sneijder, Maicon e Milito che ribaltano il vantaggio dei catalani firmato da Pedro. La sfida di ritorno vede come protagonista un insuperabile Julio Cesar che, dopo un paio di interventi miracolosi su Messi, si arrende solo a Pique all'84'. I nerazzurri riescono a mantenere il risultato sull'1-0 che, a fronte del 3-1 dell'andata, porta i lombardi in finale dove batteranno il Bayern Monaco grazie alla doppietta di Milito.

Un'altra semifinale storica per i neroazzurri è stata quella di due anni fa contro i cugini del Milan. Dopo 20 anni le milanesi si contendono nuovamente un posto in finale. Stavolta ad uscirne vincitrice è la squadra di Simone Inzaghi. Dopo il 2-0 dell'andata con le reti di Dzeko e Mkhitaryan, il biscione trionfa anche al ritorno grazie al goal di Lautaro Martinez. Il sogno Champions, però, svanisce in finale ad Istanbul contro il Manchester City.