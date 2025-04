Stasera Inter - Bayern Monaco vale la qualificazione alla semifinale di Champions League: chi passa troverà il Barcellona

Mattia Celio 16 aprile 2025 (modifica il 16 aprile 2025 | 12:31)

Questa sera si giocheranno i quarti di finale di ritorno tra Inter e Bayern Monaco. Chi passerà il turno affronterà il Barcellona in semifinale. Si riparte dall'1-2 dell'andata in favore dei neroazzurri. Al Meazza la squadra di Simone Inzaghi è chiamata a difendere il risultato senza fare calcoli, i bavaresi a ribaltare lo svantaggio per continuare il cammino verso Wembley. Fischio di inizio alle ore 21.

Come arriva l'Inter. Inzaghi: "Non penso all'andata. Dobbiamo ripeterci" — Non c'è un momento di riposo per l'Inter. Dopo l'importante vittoria di sabato sul Cagliari per 2-1, la squadra di Simone Inzaghi torna stasera in campo nella delicatissima sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Forti del 2-1 all'Allianz Stadium, l'ex allenatore della Lazio è stato chiarissimo: niente calcoli e partita tutta all'attacco: "Non dobbiamo pensare al risultato, ma guardare alla prestazione fatta - ha commentato il tecnico in conferenza stampa - Non bisogna guardare ai precedenti casalinghi contro il Bayern che non sono positivi, ma la squadra è matura e sa che giochiamo contro un grande avversario che rispettiamo."

Contro il Cagliari, il tecnico piacentino ha optato per un piccolo turnover, ma questa sera torneranno tutti i titolari. Coppia di attacco formata dal duo Lautaro - Thuram, ritorna inoltre Dimarco sulla sinistra supportato da Darmian sulla corsia opposta e linea difensiva composta da Pavard, Acerbi e Bastoni. Bisognerà però fare molta attenzione ai diffidati, ben sei: Lautaro, Barella, Bastoni, Dumfries, Pavard e Mkhitaryan. Proprio quest'ultimo ieri in conferenza stampa ha parlato sia della gara che del suo futuro: "Dobbiamo fare il nostro meglio e prepararci benissimo: magari neanche il 100% ti può aiutare in queste partite. Dobbiamo fare di tutto per giocare al livello nostro e fare il massimo. Futuro? A fine stagione con la società ci siederemo e ci penseremo: se vogliono che io rimanga, con piacere, altrimenti proverò a trovare la felicità da un'altra parte".

Come arriva il Bayern Monaco: Kane per sfatare il tabù trofei internazionali — Dopo il pareggio per 2-2 contro il Borussia Dortmund, il Bayern Monaco è chiamato a rimontare lo svantaggio per continuare il cammino in Champions League. Non è proprio un buon momento per la squadra allenata da Kompany ma chiunque conosca i bavaresi sa perfettamente che hanno tutto per ribaltare la situazione. Rispetto alla partita di andata, il tecnico belga recupera recupera Coman e Pavlovic per la panchina ma non capitan Neuer, partito comunque per Milano per supportare la squadra. Sulla trequarti dovrebbe giocare il veterano Muller, autore del gol del momentaneo 1-1 nel match di Monaco, al posto di Guerreiro.

La sfida di stasera sarà anche una nuova occasione per Harry Kane per sfatare il tabù coppe internazionali. Nonostante i suoi numeri straordinari, 374 goal in 586 partite con i club, il centravanti della Nazionale Inglese non è ancora riuscito ad alzare un trofeo in carriera. Dopo anni passati con il Tottenham, il classe '93 è passato al Bayern Monaco per fare il grande salto ma, dopo quasi due anni dal suo arrivo in Germania, la missione ancora non è riuscita. All'andata, inoltre, si è divorato una colossale occasione davanti a Sommer colpendo il palo esterno da ottima posizione. Occasioni che molto raramente sbaglia ma che, per ora, ha un enorme peso sulla storia della partita.

Inter - Bayern Monaco: i precedenti — Inter - Bayern. Uno spettacolo assicurato. Goal e momenti emozionanti. Lo dice la storia. Con la gara d'andata, vinta dei nerazzurri, le due squadre hanno raggiunto quota dieci scontri nelle coppe. E c'è anche una curiosità: in questi confronti non ha quasi mai vinto la squadra che ha giocato in casa. I bavaresi hanno sempre ottenuto successi a San Siro, i nerazzurri non hanno mai perso in Germania.

La situazione vede il Bayern Monaco con 5 vittorie, Inter 4 successi e un solo pareggio. Unica partita disputata in campo neutro è stata la finale di Madrid del 2010. Un giorno che l'Inter e, soprattutto, Diego Milito non potranno mai dimenticare. Chi passa il turno troverà il Barcellona in semifinale, un altra squadra che ai neroazzurri rievoca i ricordi del Triplete. Ecco i precedenti.

23-11-1988 Bayern Monaco-Inter 0-2 (60' Serena, 71' Berti)

07-12-1988 Inter-Bayern Monaco 1-3 (33' Wohlfarth, 38' Augenthaler, 40' Wegmann, 45' Serena)

27-09-2006 Inter-Bayern Monaco 0-2 (84' Pizarro, 94' Podolski)

05-12-2006 Bayern Monaco-Inter 1-1 (62' Makaay, 91' Vieira)

22-05-2010 Bayern Monaco-Inter 0-2 (35' Milito, 71' Milito)

23-02-2011 Inter-Bayern Monaco 0-1 (91' Gomez)

15-03-2011 Bayern Monaco-Inter 2-3 (3' Eto'o , 21' Gomez, 31' Muller, 64' Sneijder, 89' Pandev)

07-09-2022 Inter-Bayern Monaco 0-2 (24' Sané, 67' aut. D'Ambrosio)

01-11-2022 Bayern Monaco-Inter 2-0 (31' Pavard, 75' Choupo-Moting)

08-04-2024 Bayern Monaco-Inter 1-2 (38' Lautaro, 85' Müller, 88' Frattesi).