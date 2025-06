Mancano ormai poche ore al match che decreterà le sorti dei nerazzurri, con una suggestione davvero particolare

Luca Gilardi 25 giugno 2025 (modifica il 25 giugno 2025 | 12:11)

L'Inter si prepara ad affrontare la terza ed ultima partita del girone contro il River Plate. I nerazzurri sono reduci dal successo in rimonta ai danni dell'Urawa Red Diamonds e si trovano attualmente a 4 punti. Gli argentini, invece, non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 con i messicani del Monterrey, ma si portano comunque alla pari degli uomini di Chivu, in virtù del 3-1 maturato nella prima giornata, quando avevano incontrato la formazione giapponese. Le due squadre si giocheranno il primo posto, ma Sergio Ramos e compagni potrebbero ancora riaprire il discorso qualificazione.

Inter-River, cos'è il Patto di Seattle — Alla vigilia dell'incontro, è diventato virale il video di uno youtuber argentino. Il tifoso del River Plate ha aspettato sia i giocatori che i dirigenti dell'Inter per proporgli un accordo, da lui ribattezzato come "Patto di Seattle". Nello specifico, la sua proposta riguarda una possibile intesa tra le squadre, affinché la partita possa terminare con il risultato di 2-2. Un punteggio che farebbe contente entrambe le parti, garantendo alle due compagini il passaggio del turno.

Nel corso del filmato tra i firmatari si vedono varie figure di spicco, come Javier Zanetti, il presidente Giuseppe Marotta, ma anche alcuni calciatori, tra cui Marcus Thuram e Sebastiano Esposito, tutti più o meno divertiti dall'accaduto. Di diverso avviso Cristian Chivu che, non appena capito il contenuto dell'accordo, ha subito declinato con un secco "no", lasciando spiazzato lo stesso ragazzo.

L'Inter passa se... — All'Inter basterà un pareggio contro gli argentini per assicurarsi la qualificazione. In caso di vittoria del Monterrey contro l'Urawa Red Diamonds, infatti, sarebbero tre le squadre a 5 punti, ma i nerazzurri passerebbero in virtù del maggior numero di gol segnati nei match che interessano queste squadre.

In caso di pareggio con almeno due gol per parte, invece, sarebbero sicuri del passaggio del turno sia i vicecampioni d'Italia che i giocatori del River Plate, come evidenziato dalla proposta riportata sopra. Infine, l'Inter passerebbe il turno anche con una sconfitta, in caso di mancata vittoria da parte dei messicani nell'altro match.