Lo ha comunicato la UEFA attraverso un annuncio ufficiale: c'è anche l'Italia tra i paesi candidati ad ospitare l'Europeo Femminile del 2029.

Luca Paesano 4 ottobre 2024 (modifica il 4 ottobre 2024 | 13:45)

La notizia era già nell'aria, ma ora è arrivata finalmente anche la conferma ufficiale: l'Italia è tra i cinque paesi in lizza per ospitare l'edizione dell'Europeo Femminile del 2029. Un grande passo per tutto il movimento calcistico femminile nazionale, che ha ricevuto sempre più visibilità e attenzioni negli ultimi anni e che attesta così una continua crescita.

Lo aveva di fatto già preannunciato martedì scorso il presidente della Federazione Italiana Gabriele Gravina nel corso dell'ultima riunione del consiglio Federale. L'Italia ha inviato alla UEFA una manifestazione di interesse per ospitare la quindicesima edizione della competizione e dovrà vedersela con altre quattro contendenti: si tratta di Germania, Polonia, Portogallo e Danimarca e Svezia, che hanno presentato una candidatura congiunta.

Europei Femminili 2029, c'è anche l'Italia tra i paesi candidati — Ora è arrivato anche il comunicato ufficiale da parte della UEFA, che di fatto chiude il bando e rende pubblici i nomi dei paesi in corsa per aggiudicarsi l'edizione dell'Europeo Femminile 2029. Per la decisione ufficiale comunque ci sarà ancora da attendere: come sottolineato in chiusura della nota, l'annuncio arriverà solamente a dicembre 2025.

Il comunicato della UEFA — "Con la scadenza fissata al 24 settembre, la UEFA ha confermato oggi di aver ricevuto dichiarazioni di interesse per ospitare l'edizione 2029 di UEFA Women's EURO da cinque potenziali candidati, sottolineando la crescita paneuropea del calcio femminile in diverse nazioni e il diffuso interesse per le competizioni UEFA.

Germania, Italia, Polonia e Portogallo hanno dichiarato il loro interesse ad ospitare l'edizione 2029 della competizione femminile più importante della UEFA, così come le federazioni calcistiche di Danimarca e Svezia, che hanno dichiarato il loro interesse presentando una candidatura congiunta.

La scelta della nazione/nazioni ospitante/i di UEFA Women’s EURO 2029 verrà fatta a dicembre 2025".