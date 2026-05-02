Scatto virale di Gonzalo Higuain: l'ex attaccante di Napoli, Juventus e Milan torna al centro dell'attenzione sui social tra speculazioni e reazioni
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Il Pipita torna, ancora una volta, al centro dell'attenzione mediatica. Nemmeno il ritiro, è riuscito a placare le tante discussioni attorno a Gonzalo Higuain, protagonista di una nuova ondata di reazioni social dopo la diffusione di un'immagine diventata virale. La foto, che sta facendo il giro del web, ha infatti riportato l'ex attaccante di Napoli, Juventus e Milan di nuovo al centro di tanti sospetti e reazioni da parte degli appassionati.
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😮 ¿Eres tú, Higuaín?— MARCA (@marca) May 2, 2026
📸 La imagen viral del 'Pipita' en una tienda de Miami que hasta genera sospechas: ¿está realmente así? pic.twitter.com/ml0hdrno2w
L'immagine virale di HiguainLo scatto, circolato sui social e ripreso rapidamente anche dalla stampa internazionale, mostra un Gonzalo Higuain completamente trasformato accanto ad un tifoso nella città di Miami. L'aspetto trasandato, con barba folta e una presunta minore cura dell'aspetto fisico, ha scatenato le forti reazioni del mondo del web, con alcuni utenti che sospettano addirittura della non autenticità della foto.
Sui social media, infatti, si è immediatamente acceso il dibattito: E' davvero Gonzalo Higuain? La mancanza di conferme ufficiali, non elimina i dubbi ma alimenta decisamente la curiosità attorno allo scatto e al suo reale contesto.
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Un aspetto già discusso negli anniNon è la prima volta che il nome dell'ex attaccante di Napoli, Juventus e Milan finisce al centro di polemiche legate al suo aspetto fisico. Già nel 2021, un anno dopo il passaggio dalla Vecchia Signora all'Inter Miami, il Pipita aveva attirato critiche, meme e reazioni online per il particolare cambio di look in Florida, diventando spesso oggetto di discussione sui social.
Nel 2026 e dopo l'addio al calcio giocato, si verifica nuovamente la medesima situazione con Higuain ancora bersagliato da critiche per il suo aspetto e con il web che continua a non lasciar in pace l'ormai ex calciatore.
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