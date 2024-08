Manolo Bakes, Morata intasca 5.5 milioni per la vendita delle azioni

Successo imprenditoriale per Alvaro Morata: l'attaccante del Milan intasca 5.5 milioni per la vendita delle azioni di Manolo Bakes

Successo imprenditoriale per Álvaro Morata . L'attaccante del Milan e capitano della nazionale spagnola, insieme al socio Pablo Nuño Utande , ha venduto 5.838 azioni della società Arte y Sano Millenium al fondo britannico VGO Capital , incassando circa 5,5 milioni di euro. Con questa transazione, VGO Capital è diventato il principale azionista, acquisendo il 49,9% del capitale sociale.

Il successo di Manolo Bakes

VGO Capital ha un ambizioso piano di espansione internazionale per Manolo Bakes, marchio gestito da Arte y Sano Millenium. Ha inoltre raggiunto un accordo con la famiglia Manzano, creatrice della ricetta originale del prodotto, acquisendo il 28,48% del capitale sociale per 14,2 milioni di euro. Anche Inerzia Técnica, quarto azionista, ha venduto le sue 1.850 azioni per 1,75 milioni di euro.