Tra un mese e pochi giorni avrà inizio il tanto atteso Mondiale 2026. La massima competizioni intercontinentale, infatti, comincerà poco prima della metà di giugno e terminerà il 19 luglio con la finale che si disputerà presso il MetLife Stadium. Le Nazionali che prenderanno parte al torneo sono ben 48 e sarà la prima edizione con così tante partecipanti che mixano le migliori al mondo e diverse sorprese. I commissari tecnici delle varie selezioni avranno ancora del tempo per stilare la lista definitiva dei giocatori da portare. Tra gli allenatori che saranno in panchina, quattro di loro sono collegati dallo stesso club: il Chelsea.

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Londra, Inghilterra - 5 maggio 2026: Thomas Tuchel, commissario tecnico della Nazionale Inglese, avvistato sugli spalti prima della semifinale di ritorno di Champions League tra Arsenal ed Atletico Madrid all'Arsenal Stadium. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Al Mondiale 2026 ci saranno quattro commissari tecnici che il Chelsea ha esonerato

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Il sito sportsjoe.ie ha riportato una particolare statistica che accomuna quattro dei quarantotto commissari tecnici che saranno al Mondiale di quest'anno. L'italiano, l'argentino, l'ingleseed il tedescoalleano rispettivamenteedTutti e quattro, nel corso delle loro carriere, hanno avuto esperienze sulla panchina del Chelsea e per tutti loro il destino è stato lo stesso, vale a dire l'. Quindi, il sito irlandese citato poco sopra ha riportato che la squadra della capitale inglese ha esonerato una piccola parte degli allenatori che andranno alla massima competizione intercontinentale, per la precisione l'

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Ancelotti, ex Milan e Real Madrid, ha allenato il Chelsea dal 2009 al 2011 vincendo, alla sua prima stagione, Premier League, FA Cup e Community Shield. Adesso Carletto siede sulla panchina del Brasile e, ovviamente, punterà alla vittoria del Mondiale. Tuchel, invece, è stato ai Blues dal gennaio 2021 a settembre 2022 conquistando Champions League, Supercoppa UEFA e Mondiale per Club. Così come Ancelotti, anche il tedesco punta alla vittoria finale del torneo con la Nazionale Inglese. Potter, invece, ha preso il posto di Tuchel sulla panchina dei londinesi fino ad aprile del 2023 a causa di risultati deludenti. Ai Mondiali, l'inglese proverà a portare la Svezia il più lontano possibile. Pochettino, invece, è stato tecnico del Chelsea nella stagione 23/24 conclusa senza trofei. L'argentino allena una delle Nazionali ospitanti e spera di ottenere un buon risultato.

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