Il Mondiale del 2026 ospitato da USA Canada e Messico, rischia di essere penalizzato dal caldo estivo. Secondo uno studio del gruppo World Weather Attribution circa un quarto delle partite potrebbe disputarsi in condizioni di caldo estremo. Questo problema potrebbe ripercuotersi in prima persona sui calciatori ma anche i tifosi saranno esposti a temperature elevatissime.

Gianni Infantino, presidente della FIFA (Photo by Valeriano Di Domenico/Getty Images)

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Mondiali, le parole della climatologa sul possibile pericolo

Uno studio pubblicato dal gruppo di ricerca mette in luce come il cambiamento climatico stia complicando sempre di più l'organizzazione di tornei estivi nell’emisfero boreale. Le temperature estreme sono annualmente in crescita e mettono a rischio atleti e spettatori:

"La nostra ricerca mostra che il cambiamento climatico ha un effetto reale e misurabile sulla fattibilità delle competizioni estive come i Mondiali", ha dichiarato la climatologa Friederike Otto, esperta di riferimento nel campo. Le sue parole sottolineano l’urgenza di ripensare i calendari delle grandi manifestazioni sportive per il futuro. La necessità è di per adattarsi alle nuove realtà ambientali, evitando pericoli per la salute e disagi organizzativi.

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Francia-Senegal tra le partite ad alto rischio

L’analisi svolta ha preso in esame tutte le 104 partite in programma che si giocheranno dal 11 giugno al 19 luglio. I risultati sono chiari e evidenti: circa il 25% degli incontri sarà a rischio, con caldo e umidità estremi. I dati sull'indice di stress termico (WBGT), indicano che saranno necessarie delle pause e più

obbligatori. La situazione più grave si verificherebbe in cinque match nello specifico. In queste partite si supererebbero le soglie "pericolose", con rischi per la salute dei calciatori e possibili interruzioni.

Tra questo 25% di match a rischio spicca Francia-Senegal a Miami. La partita si giocherà infatti in un clima tropicale proibitivo. Gli esperti avvertono: anche gli stadi climatizzati non risolvono tutto, con i tifosi fuori esposti a temperature altissime che non garantiscono una sicurezza collettiva.

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