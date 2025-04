Norvegia, giocatore del Bryne premiato a fine gara con un agnello…

Il campionato norvegese continua a innovare con i premi assegnati ai migliori in campo. L'ultimo protagonista? Il centrocampista Axel Kryger nel giorno di Pasquetta al Bryne Stadion...

Davide Capano Redattore 22 aprile 2025 (modifica il 22 aprile 2025 | 16:58)

Il Bryne ha vinto nel lunedì di Pasquetta la sua prima partita di campionato in Norvegia, battendo l'Haugesund per 3-1 nella terza giornata. Axel Kryger ha aperto le marcature ed è stato giudicato il miglior giocatore in campo. E il centrocampista classe 1997 ha ricevuto un premio degno di questo onore.

Norvegia, un premio speciale... — Dopo la gara, infatti, Kryger ha ricevuto niente meno che un agnello vivo.

La storia del campionato norvegese — Il campionato norvegese, come riporta Wikipedia, si è disputato per la prima volta nella stagione 1937-38, con gironi preliminari formati dai campionati di distretto i cui vincitori accedevano al torneo finale per il titolo. Interrotto fra il 1940 e il 1947 per la seconda guerra mondiale, il campionato è ripreso con la medesima formula nel 1947-48.

Nel 1948 si è formata la Hovedserien, una sorta di prima divisione formata da due gironi con due retrocessioni ciascuno e finale per il titolo fra le due vincitrici. Nel 1961-62 si giocò un campionato di transizione verso il girone unico, con 16 squadre, portando il campionato a cadenza annuale.

Nel 1963 nacque così la Prima Divisione norvegese, a 10 squadre. Fino al 1970 le retrocessioni furono 2, per il solo 1971 una soltanto per formare un campionato di 12 squadre l'anno successivo portando così a 3 le retrocessioni (dal 1981 la terzultima si gioca il posto in prima divisione con la terza della seconda divisione).

Dal 1991 il torneo divenne integralmente professionistico come Divisione di Élite norvegese, con la seconda serie che diventa Prima Divisione. Per tre stagioni fra il 1994 e il 1997 si annullano gli spareggi per la promozione mentre nel 1995 la Premier Divisione passa alle attuali 16 squadre.

A partire dal campionato 2013, la finestra di trasferimento estiva aprirà il 15 luglio e chiuderà il 15 agosto; la sessione invernale (dal 1º gennaio al 31 marzo) resterà invece invariata.