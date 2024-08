Clima pesante in casa Borussia: Sahin fa fuori il dt Mislintat

Dortmund, Mislintat non ha accesso allo spogliatoio: la decisione di Sahin

L'attuale tecnico giallonero Sahin ha infatti espresso la volontà di limitare l’accesso allo spogliatoio esclusivamente allo staff tecnico e a pochi dirigenti selezionati, tra cui Sebastian Kehl e Lars Ricken, attuale amministratore delegato del club. Mislintat, che in passato ha giocato un ruolo cruciale nel settore scouting e nelle operazioni di mercato del Borussia Dortmund, non rientra nella cerchia ristretta voluta dal tecnico. Nonostante l'esclusione dallo spogliatoio, non c'è però all'orizzonte un licenziamento per Mislintat. La dirigenza del Borussia Dortmund non ritiene necessaria una separazione dal dirigente, e non sono previsti provvedimenti drastici in merito. La decisione di Sahin, pur creando un’aria pesante all’interno del club, sembra essere rispettata dalle alte sfere societarie.