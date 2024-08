Atene si accende: lunedì il derby Olympiacos-Kallithea

La neopromossa Kallithea degli italiani Donati (allenatore) e De Bellis (preparatore atletico), affrontano in trasferta (seconda giornata) l'Olympiacos. Nel prossimo turno altro derby col Pana, alla quinta invece c'è l'AEK.

Emanuele Giacometti Redattore 21 agosto 2024 (modifica il 21 agosto 2024 | 12:31)

Il Kallitheadegli italiani Donati (allenatore) e De Bellis preparatore atletico, è tornato nella massima serie greca dopo un'assenza durata 18 anni. Domenica al debutto si è preso un punto (0-0 in casa del Levadiakos) e ora è pronto per il prossimo impegno. Un super impegno! Tutto vero, perchè la matricola affronterà il derby di Atene, anche in questo caso in trasferta, sul campo dell'Olympiacos.

Kallithea, ecco l'Olympiacos — Ci sarà subito un derby quindi per il Kallithea, che sfiderà al Karaiskakīs i più quotati cugini dell'Olympiacos. Una sfida da brividi, e per certi versi storica per la neopromossa, che tutti i tifosi seguiranno dal primo all'ultimo minuto con un solo grido in testa: forza Kallithea.

Derby di Atene, il Kallithea li giocherà tutti all'inizio... — Una curiosità che riguarda la neopromossa Kallithea, è il fatto che giocherà tutti i derby di Atene nelle prime cinque giornate. Dopo l'Olympiacos infatti, ci sarà la sfida tra le mura amiche contro il Pantatinaikos il 31 agosto. Poi come noto, il campionato si fermerà per dare spazio alle Nazionali impegnate in Nations League. Quindi, andrà in scena la quarta giornata (14 settembre) ed infine riecco un altro derby: quello contro l'AEK che la squadra di Donati giocherà sempre in casa.