Tifosi Genoa, risposta flop sulla Sopraelevata: in arrivo anche una denuncia

Il tentativo genoano di rispondere ai tifosi della Sampdoria finisce con un nulla di fatto. O meglio, alla fallita risposta si aggiunge una denuncia

i tifosi del Genoa hanno provato a imitare l’iniziativa degli Ultras Tito Cucchiaroni, ma non è andata come sperato. Il gesto voleva essere una risposta alla Sopraelevata conquistata dai tifosi doriani , ma ora rischia di finire con una denuncia per imbrattamento. La polizia locale ha infatti beccato sul fatto alcuni tifosi del Genoa, intenti a dipingere di rossoblù il molo del porticciolo di Nervi.

I genoani avevano già steso il colore rosso, come conferma ClubDoria46.it, e stavano per iniziare con il blu, ma nel momento clou sono arrivato le FDO, ad impedire la copertura del disegno floreale dell’ultima edizione di Euroflora. Niente contro risposta dunque, e oltre al rischio della denuncia per imbrattamento, per il gruppetto di tifosi è scattata la sanzione per aver violato le norme anti-Covid. I genoani infatti, essendo stati fermati intorno alle 22, hanno violato il coprifuoco.