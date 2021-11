I murales della discordia: Genova, è sempre derby tra pennelli e vernici – Tutti gli episodi

I barattoli di vernice fanno più gol dei giocatori, nell'eterno derby genovese....

La situazione resta tesa allo stadio Ferraris di Genova: nei giorni scorsi i tifosi del Genoa hanno inaugurato dei murales per festeggiare il closing societario. Immagini di idoli Genoani come Scoglio, Signorini e De Andrè, il tutto presso la Gradinata Nord: la cosa non è però piaciuta alla Sampdoria, che ha immediatamente chiesto la rimozione delle opere al Comune, chiamato adesso a valutare la richiesta. Del resto lo stadio di Marassi è gestito dalla Luigi Ferraris Srl, società partecipata in quote uguali sia dal Genoa che dalla Sampdoria. Il Comune farà un sopralluogo, ma per il momento i murales restano così come sono.