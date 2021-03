Niente stile Juve, cadaveri e leoni: i tatuaggi sono il mondo di Gianluca Scamacca

Gianluca Scamacca è un ragazzo del ’99 cresciuto a Fidene, quartiere popolare di Roma. Un posto che si porta sempre dentro, “perché sono sempre quel ragazzo lì e non cambierò“

Lui, reduce dalla spettacolare doppietta salvezza (per il Genoa) contro il Parma, ama i tatuaggi, ne ha il corpo tappezzato e sul braccio destro spicca la citazione di un proverbio arabo, riportata in auge da Gomorra: “Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani credendo di aver vinto, ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani”. Lui ha spesso spiegato: “Questa frase mi ricorda che anche nei momenti difficili, tu sai sempre chi sei. E anche se gli altri in certi momenti possono vederti debole, tu sai sempre la forza che hai”. Forza, leoni...del resto il suo profilo Instagram "IamScamacca" ricorda quello di Ibra "IamZlatan". Ricordiamo che Scamacca è un romano nato e cresciuto, che ha iniziato la sua crescita giovanile nell'accademia della Roma. Dopo essersi guadagnato la reputazione di uno dei prospetti più ambiti dei giallorossi, gli olandesi del PSV Eindhoven lo hanno attirato lontano da Trigoria a 16 anni nel gennaio 2015. Sfortunatamente per Scamacca, il suo periodo in Olanda non è andato molto bene ed è tornato in Italia con l'U19 del Sassuolo nel gennaio 2017. I tifosi giallorossi lo avrebbero voluto in coppia con Dzeko, ma per lui dopo la parentesi ascolana, sono arrivate le consacrazioni con Genoa e Under 21.