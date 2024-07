Infortunio Buchanan, l’Inter lo sostituisce con un ex Milan?

L'infortunio del canadese cambia i piani di mercato dell'Inter che guarda ad un ex rossonero per sostituirlo

Giuseppe Martorana 22 luglio 2024 (modifica il 22 luglio 2024 | 16:34)

Il calciomercato regala spesso intrecci, ma pochi sono così suggestivi come quello che potrebbe vedere Ricardo Rodriguez attraversare il Naviglio e vestire la maglia dell'Inter, lasciandosi alle spalle il rossonero. Un'eventualità che non solo accenderebbe gli animi dei tifosi, ma aggiungerebbe un ulteriore capitolo alla storica rivalità del Derby della Madonnina.

Ricardo Rodriguez all'Inter, un ex rossonero nel mirino di Ausilio — L'infortunio di Tajon Buchanan ha costretto il ds nerazzurro Piero Ausilio ad esplorare nuove opzioni per rinforzare la rosa dell'Inter della prossima stagione. Tra i profili sondati, spicca quello di Ricardo Rodriguez, ex terzino del Milan, club nel quale ha militato dal 2017 al 2020, accumulando 93 presenze e 4 reti. Rodriguez, appena svincolatosi dal Torino, ha dimostrato di essere un giocatore affidabile. La sua capacità di giocare sia come terzino che come centrale di sinistra, il classico braccetto, lo rende una pedina preziosa per qualsiasi allenatore. Per l'Inter, rappresenterebbe la soluzione ideale per colmare il vuoto lasciato dall'infortunio del canadese, che ne avrà fino a fine ottobre.

Ricardo Rodriguez all'Inter: il fascino del Derby della Madonnina — Il passaggio di Rodriguez all'Inter non sarebbe solo una mossa di mercato, ma un vero e proprio trasferimento "da derby". Il Derby della Madonnina è una delle sfide più sentite ed appassionanti del calcio italiano e mondiale. La rivalità tra Milan e Inter va oltre il campo, abbracciando storia, tradizione ed una sana competizione che si rinnova di stagione in stagione. Vestire la maglia nerazzurra dopo aver indossato quella rossonera è un passo significativo per qualsiasi giocatore. Non solo implica un cambiamento di colori, ma anche l'inizio di una nuova sfida, sotto gli occhi attenti di tifosi che hanno memoria lunga e cuore appassionato. Ricardo Rodriguez, con il suo possibile passaggio all'Inter, diventerebbe uno dei pochi calciatori ad aver vissuto entrambe le sponde di Milano: un onore ed una responsabilità di pochi.

Ricardo Rodriguez all'Inter, precedenti di calciatori "bilingue" — Non sarebbe la prima volta che un giocatore cambia casacca tra le due milanesi. Ci sono, infatti, nomi illustri nel passato, come Clarence Seedorf, Andrea Pirlo e Zlatan Ibrahimovic. Questi hanno scritto pagine importanti della storia del calcio vestendo sia il rossonero che il nerazzurro. La carriera di Ricardo Rodriguez potrebbe arricchirsi ulteriormente con quest'affascinante capitolo, mettendo alla prova le sue abilità e la sua capacità di adattamento in un contesto diverso, ma altrettanto esigente.