Lazio-Roma, i migliori marcatori dei due club nella stracittadina

Tra campioni dello scorso secolo e altri più recenti, ecco chi ha segnato più gol per biancocelesti e giallorossi nei sentiti big match tra le due squadre

Jacopo del Monaco 20 settembre - 15:00

In tutta la sua storia, il Derby della Capitale tra Lazio e Roma ha avuto diversi marcatori. Ci sono stati calciatori che hanno deciso il match più volte e chi, con un solo gol, è entrato nella storia della stracittadina. Alle ore 12:30 di domani 21 settembre, le squadre allenate rispettivamente da Sarri e Gasperini si affronteranno in occasione della 4ª giornata della Serie A. Aspettando il calcio d'inizio, vediamo insieme i calciatori con più reti nei derby da ambo le parti.

Lazio-Roma: i migliori marcatori dei giallorossi — Su 185Derby di Roma disputati, le due squadre hanno segnato in totale 419 gol così divisi: la Lupa è a quota 234; mentre le Aquile ne contano 185, come se avessero realizzato una rete a partita. Tra i migliori marcatori giallorossi, in due condividono anche il primato più gol in gare ufficiali contro la Lazio: con 11 reti a testa, in vetta ci sono l'italo-brasiliano Dino da Costa, alla Roma dal 1955 al 1960 e per pochi mesi nel 1961, ed un eterno capitano nonché leggenda giallorossa del calibro di Francesco Totti, che dai primi anni '90 fino al 2017 ha vestito solo quei colori.

Al secondo posto per i giallorossi c'è Marco Delvecchio, che nel corso dei suoi 10 anni nella capitale ha segnato 9 gol contro la Lazio di cui ben tre messi a segno nelle due partite di campionato della stagione 1998/1999. Chiude il podio della Roma Vincenzo Montella, attuale commissario tecnico della Nazionale Turca. Soprannominato Aeroplanino, l'ex centravanti nato a Pomigliano d'Arco ha realizzato 8 reti contro la Lazio dal 1999 fino alla prima partita della stagione 2006/2007.