Stefano Sorce 11 aprile 2025 (modifica il 11 aprile 2025 | 14:57)

Istanbul, la città che vive e respira calcio, è pronta ad accogliere un'altra sfida che accende i cuori dei suoi abitanti. Non si tratta solo di una partita, ma di una vera e propria battaglia, dove ogni passaggio, ogni dribbling, ogni gol diventa parte di una storia che affonda le sue radici nelle passioni più profonde. Il derby Beşiktaş-Başakşehir è un incontro che mescola il passato e il presente, le vecchie leggende e le nuove speranze.

Il Beşiktaş, con la sua storia ricca di trionfi e di tifosi che lo seguono ovunque, porta con sé la forza di chi ha sempre lottato per essere tra i migliori. La sua gente è un fiume in piena, un inno alla tradizione e alla passione. Le sue vittorie sono ricordi indelebili nella memoria della città, e ogni partita che gioca è una promessa di emozioni forti e intense. Dall'altra parte, il Başakşehir, squadra che negli ultimi anni ha fatto strada, rappresenta la modernità e l'ambizione di chi vuole emergere nel panorama calcistico turco. Con un progetto solido e un gruppo di giocatori motivati, il Başakşehir è pronto a sfidare i giganti, a dimostrare che anche i sogni più giovani possono avere il loro spazio nel cuore della città.

In questa notte densa di storia e di sogni, Beşiktaş e Başakşehir scriveranno un nuovo capitolo di una rivalità che, seppur giovane, è comunque carica di emozioni e significato. Un derby che sarà ricordato non solo per i gol e le azioni spettacolari, ma anche per la passione che ogni tifoso porterà con sé, una passione che non conosce confini e che fa di Istanbul un palcoscenico senza pari. Per parlare di questa gara, abbiamo avuto il piacere di confrontarci con Özgür Sancar, corrispondente per AS in Turchia, che ci ha regalato uno spunto unico sul significato di questo derby e sulle dinamiche che si vivono tra le due squadre.

Com'è l'atmosfera a Istanbul in vista di questo derby? È considerata una delle rivalità più intense della città? Quanto è importante questa partita culturalmente e storicamente?

"Le partite tra l'İstanbul Başakşehir e il Beşiktaş non vengono realmente vissute come dei derby. Così come le altre del Başakşehir contro il Galatasaray ed il Fenerbahçe. Sotto l'aspetto terminologico, sono derby perché si giocano tra squadre della stessa città, ma in pratica non lo sono. L'İstanbul Başakşehir non ha una grande base di tifosi come le altre grandi squadre, quindi non c'è una vera e propria atmosfera da derby. Non si può nemmeno parlare di una vera rivalità, dato che l'İstanbul Başakşehir non ha un grande seguito e la partita perde un po' di quell'intensità tipica dei derby tradizionali".

Come valuti la forma attuale del Beşiktaş? Con Ole Gunnar Solskjær la squadra ha trovato una chiara identità e un equilibrio?

"Solskjær non è riuscito ancora a creare il ritmo giusto e nemmeno a strutturare la squadra come vorrebbe. È un allenatore molto preparato, capace di entrare in empatia con i suoi giocatori, ma dal punto di vista del gioco di squadra, non ha fatto grandi progressi. Il Beşiktaş ottiene i risultati principalmente grazie al talento di alcuni giocatori come Rafa Silva, Gedson Fernandes e Milot Rashica. Ciro Immobile, invece, è una delusione per il Beşiktaş, lontano dalle aspettative in termini di motivazioni e numero di gol".

Il Beşiktaş ha fatto tre grandi acquisti in estate con Ciro Immobile, João Mário e Rafa Silva. Come si sono comportati finora? Si sono adattati bene al calcio turco?

"João Mário non ha superato la mediocrità. Rafa Silva, invece, è un giocatore speciale e sta vivendo una stagione molto positiva. Ciro Immobile, purtroppo, è stato una delusione. È lontano anni luce dalle aspettative, sia in termini di forza che di motivazione, e il numero di gol segnati è ben al di sotto delle aspettative. È ormai chiaro che il Beşiktaş ha intenzione di separarsi da lui al termine della stagione".

Per quanto riguarda l'İstanbul Başakşehir? La squadra sembra essere in un buon momento . Quali sono i punti di forza sotto la guida dell'allenatore Çağdaş Atan?

"Çağdaş Atan è un allenatore ambizioso, ma non è riuscito a ottenere risultati costanti. L'İstanbul Başakşehir continuerà a essere una squadra di metà classifica. Sebbene ci siano alcuni aspetti positivi nella sua gestione, la squadra non ha la continuità necessaria per puntare più in alto".

L'İstanbul Başakşehir ha tre giocatori con esperienza in Italia: Leo Duarte (ex Milan), Krzysztof Piątek (ex Genoa, Milan, Salernitana) e Festy Ebosele (ex Udinese). Come si stanno comportando in questa stagione? Che impatto stanno avendo e come sono percepiti dai tifosi e dalla stampa?

"Piątek sta vivendo una stagione molto positiva e sta gareggiando con Osimhen per il titolo di capocannoniere. Il Trabzonspor e il Beşiktaş stanno cercando di acquistarlo. Duarte è un giocatore solido e forte fisicamente, un tassello utile per l'İstanbul Başakşehir. Ebosele è un buon giocatore per la squadra, ma non ha ancora avuto un impatto decisivo".

La chiave tattica del derby Beşiktaş-Başakşehir — Quali giocatori potrebbero essere decisivi nella partita? Chi potrebbe fare la differenza?

"Senza dubbio, per il Beşiktaş, i giocatori da tenere d'occhio sono Rafa Silva, Gedson Fernandes e Milot Rashica. Per l'İstanbul Başakşehir, invece, Piątek, Figueiredo e Deniz Türüç sono quelli che potrebbero fare la differenza in campo".

Quali duelli individuali in campo ti aspetti che siano i più interessanti?

"Un duello da seguire attentamente sarà quello tra Ba e Duarte, i due centrali di difesa dell'İstanbul Başakşehir, contro Gedson Fernandes e Rafa Silvadel Beşiktaş. Sarà interessante vedere come i difensori affronteranno i talenti offensivi della squadra di Solskjaer".

Tatticamente, che tipo di partita ti aspetti?

"Mi aspetto una partita molto aperta. Entrambe le squadre hanno bisogno di vincere per rimanere in corsa per le competizioni europee. Credo che sarà una sfida con molti gol, dove entrambe cercheranno di spingersi in avanti senza troppo timore".

Come potrebbe questa partita influire sulla classifica per entrambe le squadre?

"Per il Beşiktaş, la Champions League della prossima stagione è ormai un obiettivo impossibile. Attualmente, sono distanti ben 23 punti dalla capolista Galatasaray, e finire tra le prime due è fuori portata. A lungo termine, il Beşiktaş dovrà investire moltissimo per costruire una squadra da Champions League. Purtroppo, il club sta attraversando uno dei periodi più difficili della sua storia, con grosse difficoltà finanziarie".

Infine, ti chiedo un pronostico secco sulla gara. Chi la spunterà?

"Penso che l'İstanbul Başakşehir abbia più possibilità di vincere questa partita. La loro forma attuale e la determinazione potrebbero fare la differenza".