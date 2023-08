Ana Markovic incanta i social, l’ultimo scatto in costume conquista tutti

Durante la riabilitazione del ginocchio dopo il grave infortunio subito a marzo, la Markovic ("la calciatrice più bella del mondo") si è concessa attimi di relax in spiaggia in Portogallo. Social in tilt per l'ultimo scatto in costume...

Ana Markovic, "la calciatrice più sexy del mondo" torna ad incantare i social. L'ultimo post pubblicato sul proprio profilo Instagram ha conquistato i social. L'attaccante croata del Grasshopper sta svolgendo la fase di riabilitazione del ginocchio in Portogallo.

La Markovic torna ad incantare i social, foto in costume da urlo a Lisbona

Ana Markovic sta svolgendo la riabilitazione del ginocchio dopo il grave infortunio subito a marzo: "Purtroppo mi sono infortunata nell'ultima partita e ora dovrò dire addio al calcio per molto tempo. Fa così male, non riesco ancora a crederci. Chi mi conosce sa che ho una personalità molto forte e che tornerò ancora più forte. Grazie a tutti per il vostro sostegno. Ne avrò ancora più bisogno nei prossimi mesi", l'annuncio dell'attaccante croata del Grasshopper su Instagram subito dopo l'infortunio.

Nell'ultima settimana trascorsa in Portogallo, la Markovic si è ritagliata del tempo per godersi il sole e la spiaggia a Lisbona. Sul suo profilo Instagram, che conta 2,8 milioni di follower, Ana ha pubblicato due foto in costume che la ritraggono in tutta la sua folgorante bellezza. E, come sempre, i fan hanno apprezzato.