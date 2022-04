Colombia, monolocali e appartamenti spaziosi: il Guaro diventa immobiliarista…

L’ex centrocampista colombiano continua a investire i soldi guadagnati in Europa e nel calcio cinese…

Davide Capano

Fredy Guarín vuole allontanarsi completamente dal calcio dopo aver appeso le scarpe al chiodo. L’ex centrocampista dell’Inter, che ha giocato anche in Argentina, Francia, e Cina, ha iniziato da giovane nell’Atlético Huila e chiuso la carriera al Millonarios a luglio 2021. Adesso si dedica a vivere nuove esperienze, investendo soldi in vari business.

Da quando si è ritirato dai campi, Guarín ha investito i suoi denari per moltiplicare la ricchezza e creare nuovi posti di lavoro in patria. Il suo nome è già apparso due mesi fa per promuovere un lussuoso barbiere, locale, bar e ristorante, con altri servizi per uomini e donne, situato nella zona più esclusiva del Parque Lleras, nel quartiere El Poblado, a Medellín.

Il “Guaro” ora stanzierà una buona somma di denaro per avventurarsi in un altro affare che sicuramente gli garantirà buoni dividendi per aumentare il patrimonio suo e dei figli. L’ultimo business riguarda Puerto Boyacá, comune situato sulla sponda destra del fiume Magdalena, ed è legato al settore immobiliare.

“G Level”, infatti, è un ambizioso progetto edilizio in cui costruirà monolocali e spaziosi appartamenti in aree esclusive della Colombia. Il suo piano ha già iniziato a funzionare e la città scelta per iniziare con la vendita di siti di lusso è Ibagué, capoluogo del dipartimento di Tolima. La zona Piedra Pintada Parte Alta è considerata uno dei cinque quartieri più costosi e lussuosi della “capitale musicale”. Lì verrà costruita una torre che avrà 12 piani e 29 unità.

Chi vuole investire nella propria casa avrà due opzioni: accantonare monolocali di 53, 55 e 58 mq; allo stesso modo, appartamenti di 92,50 m2, 126 m2 e 131 m2. I prezzi per queste abitazione, nel settore esclusivo di Piedra Pintada Parte Alta, a Ibagué, sono compresi tra 230 milioni di pesos e 518 milioni di dollari. Senza dubbio una scommessa per l’uomo che decise il derby di Milano del 13 settembre 2015.

Tuttavia, Guarín non si fermerà qui, poiché presto lancerà progetti di alloggi di lusso in vendita a Medellín e Bogotá. I contrasti a centrocampo e le folate verso la porta avversaria sembrano ormai un lontano ricordo per Fredy.