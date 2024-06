Champions e derby bretone: il Brest giocherà le gare in casa a Guingamp

Secondo quanto riporta L'Equipe, il Brest si è messo in contatto con la UEFA per giocare allo "Stade du Roudourou", struttura da 18mila posti. Altrimenti allo "Stade Francis Le Blé" sarebbero potuti entrare massimo 5mila tifosi...

Il campo della squadra di Ligue 2 era il favorito principale per ospitare Les Pirates, dopo che il Brest non aveva potuto utilizzare lo "Stade Francis Le Blé", che non soddisfa le richieste UEFA. L'organo di governo del calcio in Europa avrebbe consentito l'ingresso di soli 5mila tifosi, eventualità che la società del presidente Frédéric Le Grand ha categoricamente rifiutato, aprendo la strada ai biancorossi per trovare una nuova casa in Bretagna.