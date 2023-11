Hannover, gli ultras litigano con il loro club e annullano la coreografia del derby!

Derby della Niedersachsen (Derby della Bassa Sassonia) fra l'Hannover 96 quinto in classifica in 2.Bundesliga e l'Eintracht Braunschweigh ultimo in classifica. In campo domani domenica 5 novembre alle 13.30.

Il club è in difficoltà e la curva ha annullato la coreografia del derby: "Ci sarebbe piaciuto dare alla squadra il supporto visivo che meritano", si legge in una nota di "Ultraszene Hannover". Ma la società ha voluto “permettere a un numero limitato di persone di organizzare la coreografia” perché “il servizio di sicurezza non è in grado di fornire personale sufficiente”. Il club afferma che la domanda per la coreografia è stata presentata molto tardi, presumibilmente solo lunedì. Il numero di aiutanti offerti dall'Hannover 96 come club non è bastato agli Ultras: di qui il rifiuto!