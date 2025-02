Marco Ballotta presenta Inter-Lazio, quarto di finale di Coppa Italia: una stagione in nerazzurro e sei anni in biancoceleste per l'ex portiere

Sarà derby della Madonnina in semifinale o assisteremo a una sfida che ha segnato in passato la storia della Coppa Italia? Nella stagione 1997-1998, infatti, la Lazio conquistò il trofeo battendo il Milan in finale, mentre più recentemente, nell'edizione 2019-2020, le due squadre si sono affrontate nel penultimo atto del torneo con successo rossonero ai rigori. Il verdetto uscirà dal terreno verde di gioco di San Siro (calcio d'inizio fissato alle 21:00).

L'Inter dell'ex Simone Inzaghi ha da poco riconquistato la vetta della Serie A, superando il Napoli, a meno di una settimana dallo scontro diretto contro la squadra di Antonio Conte al Maradona. I biancocelesti, invece, reduci da un deludente 0-0 in trasferta contro il Venezia, sono stati scavalcati dalla Juventus e ora si trovano al quarto posto. Sognano, però, l'ennesimo colpaccio in una stagione fin qui sorprendente.

Ai nostri microfoni, in esclusiva, è intervenuto Marco Ballotta, storico doppio ex con una stagione all'Inter e sei alla Lazio. L'ex portiere emiliano, che vanta ben tre Coppe Italia in bacheca (Parma 1991-1992, Lazio 1997-1998 e 1999-2000), ha presentato il quarto di finale di una competizione che gli è sempre stata particolarmente cara.

Inter-Lazio è una partita che ti riguarda da vicino. Che esperienze hai vissuto con entrambe le squadre da calciatore?

"Esperienze completamente diverse. Ogni stagione lascia qualcosa di importante, e sia con la Lazio che con l’Inter ho vissuto momenti significativi. Sono arrivato all’Inter dopo la vittoria dello scudetto con la Lazio, e nel corso degli anni ci sono stati molti incroci tra queste due squadre. Sarà sicuramente una bella partita".

C’è un Inter-Lazio che ricordi più degli altri?

"Ricordo un Inter-Lazio in cui giocavo con l’Inter e pareggiammo 1-1 a Bari. Quella partita influenzò un po’ il cammino della Lazio in campionato. Noi non avevamo più obiettivi in classifica, ma riuscimmo comunque a fermarli. Un altro ricordo importante è la finale di Coppa Italia che vincemmo. Era l’anno dello scudetto: andammo a giocare a Milano già da campioni d’Italia, e pochi giorni dopo, il mercoledì successivo, disputammo la finale di Coppa Italia. All’andata avevamo vinto 2-1 e al ritorno pareggiammo 0-0 a Milano. Ricordo che avevamo ancora i capelli tinti per i festeggiamenti, ma la squadra era così forte che non si accontentò solo dello scudetto: vincemmo anche la Coppa Italia".

Come vedi la Lazio in ottica Champions e l’Inter nella corsa scudetto?

"L’Inter ha dimostrato grande solidità. È normale attraversare momenti difficili durante la stagione, come si è visto in questo turno di campionato con risultati sorprendenti. La Lazio, pur non avendo vinto, ha comunque mosso la classifica e guadagnato un punto su alcune concorrenti. Penso che la lotta per il quarto posto sarà tra Lazio e Juventus: la Juve sta ritrovando continuità e, nonostante le critiche, sta facendo qualcosa di positivo. La Lazio, a parte questo pareggio con il Venezia, ha sempre espresso un buon calcio".

Chi vedi favorito tra Lazio e Inter, è un’opportunità per entrambe o l’Inter, considerando che affronterà il Napoli, rischia di uscire dalla competizione?

"Essendo una partita secca, è una finale a tutti gli effetti. L’Inter ha lo scontro diretto con il Napoli domenica, ma la Coppa Italia resta un obiettivo importante. Inzaghi ha sempre fatto bene in questa competizione, sia con la Lazio che con l’Inter. Non credo che una delle due squadre affronterà la partita con il pensiero rivolto agli impegni successivi: metteranno in campo la formazione migliore. Con cinque cambi a disposizione, potranno gestire le energie al meglio. È una sfida a cui entrambi tengono molto".

Sabato si è giocata anche Parma-Bologna. Ti aspettavi un esordio così positivo di Chivu contro il Bologna?

"Ero allo stadio e ho visto una partita in cui il Parma ha meritato di vincere, ma mi ha sorpreso il Bologna, apparso irriconoscibile rispetto alle prestazioni precedenti. Non ha giocato come al solito e il Parma ne ha approfittato. Il Bologna non ha creato occasioni, ha subito un rigore e poi ha incassato il secondo gol, il Parma ha sfruttato al massimo le poche opportunità. Non è stata una bella partita, ma il Parma ci ha creduto di più. Ora il Bologna dovrà reagire, soprattutto considerando la prossima sfida con il Milan, che potrebbe essere decisiva per la corsa alle coppe europee".

Come vedi il Milan in questo momento?

"Il Milan deve trovare stabilità. Ogni vittoria sembra risolvere i problemi, ma poi ricadono in errori individuali e momenti di scarsa concentrazione. C’è qualcosa che ancora non quadra del tutto".

Come giudichi l’operato di Pecchia fino a qualche giornata fa? Con Chivu il Parma può puntare alla salvezza?

"Pecchia ha fatto un buon lavoro, ma la squadra ha pagato un po’ di inesperienza, soprattutto nella gestione di alcune situazioni di vantaggio. Non possiamo giudicare Chivu solo dalla vittoria di sabato, perché è appena arrivato e non ha la bacchetta magica. Certo, vincere subito può dare una spinta importante, e il Parma aveva bisogno di un successo per sbloccarsi. Vedremo se questa vittoria segnerà un punto di svolta".