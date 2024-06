Lione, sui social è già derby del Rodano col neopromosso Saint-Étienne

L'OL ha subito "salutato" su X il ritorno del Saint-Étienne in Ligue 1: "Vi siete persi così tanto la festa dei vicini?". I lionesi affronteranno i loro rivali nella prossima stagione in campionato e hanno alluso ai fatti del 2017...

Il derby del Rodano è ufficialmente tornato in Ligue 1, come auspicava tempo fa il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas .

Ieri pomeriggio, in uno spareggio assolutamente folle tra la sedicesima classificata della massima serie e la terza nella graduatoria della Ligue 2, il Saint-Étienne ha certificato il suo ritorno in Ligue 1 (2-2 ai tempi supplementari contro il Metz, nella seconda frazione), due anni dopo la retrocessione.

Non appena il fischio finale ha sancito la promozione de Les Verts, i loro vicini e migliori nemici dell' OL hanno postato un breve messaggio su X : "Vi siete persi così tanto la festa dei vicini?" . Il tweet era illustrato da una foto di Nabil Fekir nell'acceso derby del 5 novembre 2017, vinto dal Lione 0-5 in casa dei rivali e segnato da un'invasione di campo al Geoffroy-Guichard, oltre che da gravi incidenti.

Terzi in Ligue 2 al termine della stagione, dopo due frustranti finali che hanno visto l'Angers conquistare il posto per la promozione diretta in Ligue 1, Les Stéphanois hanno dovuto aspettare la fine dei tempi supplementari per tirare un sospiro di sollievo. Les Grenats, invece, sono tornati in Ligue 2.