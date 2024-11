L'allenatore del Fulham Marco Silva ha presentato in conferenza stampa il derby dell'ovest di Londra contro il Brentford

Un punto separa in classifica Fulham e Brentford in classifica. Il West London Derby, in programma alle 21:00 a Craven Cottage, altro non è che un vero e proprio scontro diretto tra le due compagini inglesi. Chi vince, regna. L'allenatore padrone di casa, Marco Silva, in conferenza stampa ha presentato la sfida, ricambiando le parole al miele del collega Thomas Frank: "Sarà un bel derby in cui entrambe le squadre cercheranno di vincere la partita. Il Brentford è un'ottima squadra che negli ultimi anni ha raccolto risultati importanti grazie ai giocatori e al brillante lavoro svolto dall'allenatore".

Fulham, Silva: "Vogliamo vincere per i nostri tifosi" — Quella contro il Brentford è una partita da vincere per il Fulham per tanti motivi. Perchè si tratta di un derby, perchè in caso di successo scavalcherebbe gli storici rivali e soprattutto per vendicare il ko casalingo dello scorso anno: "Vogliamo vincere il derby, sappiamo quanto sarebbe importante per i nostri tifosi e vorremmo regalargli una gioia".

Limitare le incursioni offensive del Brentford e ridurre gli eventuali errori nel reparto arretrato. Marco Silva indica la via per cercare di sconfiggere i rivali: "Hanno segnato tanti gol, ma ne hanno anche subiti parecchi. Davanti potranno far affidamento su una coppia d'attacco di tutto rispetto. Lewis-Potter, Wissa e Mbeumo sono i giocatori ai quali dovremmo stare più attenti.