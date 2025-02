Parma-Bologna, da Pecchia a Malesani: l'elenco dei giocatori/allenatori doppi ex del derby emiliano è lungo e comprende nomi illustri

Il derby tra Parma e Bolognanon sarà mai una partita qualunque. Oltre alla vicinanza geografica, le due squadre hanno condiviso negli anni tanti protagonisti, sia in campo che in panchina. E se alcuni hanno lasciato il segno, altri sono rimasti nell'ombra. Ripercorriamo insieme la storia dei doppi ex più celebri di questa affascinante rivalità.

Di Vaio, Gilardino e non solo... — Sono diversi i calciatori che hanno indossato sia la maglia crociata che quella rossoblù. Tra i nomi più celebri spiccano Marco Di Vaio, protagonista con il Bologna e passato brevemente dal Parma, e Alberto Gilardino, che a Parma esplose come bomber prima di vestire anche la maglia felsinea. Non possiamo dimenticare Hidetoshi Nakata, fantasista giapponese che ha incantato entrambe le tifoserie, così come Roberto Fontolan, Marcello Castellini e Stefano Torrisi, difensori che hanno dato solidità a entrambe le squadre.

Parma-Bologna: quanti doppi ex in panchina — Anche in panchina, il filo che lega Parma e Bologna è molto forte. Renzo Ulivieri è stato protagonista del doppio salto dalla C alla A con il Bologna, mentre al Parma, nel 2001, guidò la squadra ai preliminari di Champions League prima di dimettersi. Alberto Malesani, invece, ha regalato al Parma una storica tripletta di trofei nel 1999 e in seguito ha condotto il Bologna a una difficile salvezza.

Tra gli altri tecnici che hanno seduto su entrambe le panchine troviamo Francesco Guidolin, autore di grandi imprese con il Parma e vicino alla Champions con il Bologna, e Roberto Donadoni, che a Parma conquistò un piazzamento europeo poi svanito per motivi finanziari, mentre a Bologna riuscì a garantire tre salvezze tranquille. Anche Franco Colomba e Stefano Pioli hanno avuto esperienze con entrambe le squadre, con alterne fortune. Il primo ha vissuto momenti complicati su entrambe le panchine, mentre il secondo venne esonerato dal Parma nel suo primo anno in Serie A.

Fabio Pecchia: lo storico doppio ex — Tra tutti i doppi ex, nessuno ha vissuto con la stessa intensità il derby della Via Emilia come Fabio Pecchia. L'ex centrocampista ha giocato con il Bologna per tre stagioni (2001-2002, 2003-2004, 2005-2006), collezionando 101 presenze e 13 gol, tra cui uno proprio contro il Parma. Dopo una carriera da calciatore, Pecchia ha iniziato la sua avventura da allenatore, tornando da protagonista sulla panchina dei crociati.

Emblematica la promozione dalla B alla A dello scorso anno, col rammarico di non essere riuscito a concludere la sua prima stagione in massima serie alla guida della compagine ducale per via di una classifica fin qui deficitaria (Parma terzultimo e a rischio retrocessione). Il suo legame con Bologna e il Parma, però, rimane indelebile, e chissà che in futuro il destino non lo riporti ancora una volta a incrociare questa rivalità così sentita.