Presenza in Paraguay, cuore al derby di Genova: Mauro Boselli “Avevo chiesto io di giocare…”

Mauro Boselli non lo sapeva, cantano ancora oggi gli ultras del Genoa...

“Non potevo più uscire per strada. La gente mi faceva regali, mi offrivano la spesa e non mi facevano pagare nei negozi. Diversi ragazzi hanno chiamato il loro figlio Mauro per me. D’altra parte però ho anche ricevuto insulti quando incontravo i tifosi blucerchiati, e ho vissuto dei momenti poco piacevoli”. Dal Paraguay, in occasione del derby di Genova, è tornato a parlare Mauro Boselli, l'autore del gol genoano del 2011 che ha "retrocesso" la Sampdoria: “Il derby di Genova è molto simile a quello di La Plata, tra Estudiantes e Gimnasia: tutto si concentra in una città e la rivalità si vive intensamente”.