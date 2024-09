Ritorno al passato: Christian Eriksen sfida il “suo” Tottenham

7 anni in maglia Spurs, dal 2022 con i Red Devils: Manchester United-Tottenham, il derby del cuore di Christian Eriksen

Vincenzo Bellino Redattore 29 settembre 2024 (modifica il 29 settembre 2024 | 07:30)

All'Old Trafford va in scena il big match della settima giornata di Premier League. Il Manchester United di Erik ten Hag ospita il Tottenham di Ange Postecoglou; entrambe le squadre sono appaiate in classifica a quota 7 punti, chi vince stacca l'altra. Gara speciale per Christian Eriksen, un derby del cuore per il danese, in maglia Red Devils dal 2022, ma in precedenza ben sette anni con la casacca degli Spurs.

Eriksen e il Tottenham, quanti ricordi — Prima Modric, poi Bale, poi Eriksen. No, i tifosi del Tottenham non sono molto fortunati con gli addii, nell'ultimo decennio hanno avuto la fortuna di ammirare i colpi di classe del centrocampista più forte al mondo, le sgroppate del cavallo pazzo gallese ex Real Madrid, la genialità e la fantasia di Christian Eriksen. A proposito, nella scorsa stagione anche Kane ha cambiato spiaggia, trasferendosi al Bayern Monaco.

Christian Eriksen al Tottenham è stato un viaggio di adattamento e crescita. Il suo approdo nel 2013 ha segnato l'inizio di un'era, durante la quale ha collezionato oltre 305 presenze, realizzando 69 gol e fornendo 89 assist. Queste cifre lo hanno consacrato tra i migliori centrocampisti della Premier League.

La sua visione di gioco e la straordinaria abilità nei passaggi hanno reso indimenticabili momenti come il gol decisivo contro il Chelsea o l'assist che ha portato gli Spurs alla finale di Champions nel 2019, persa poi contro il Liverpool di Klopp. Il suo trasferimento all'Inter, lasciò un vuoto incolmabile nel cuore dei tifosi del Tottenham, conservando tuttavia il ricordo indelebile di un talento che seppe adattarsi ad ogni sfida, rendendo gli Spurs una squadra da temere in Europa.

Il rapporto difficile con lo United — Dal fidanzamento interrotto col Tottenham al feeling mai sbocciato con lo United che fatica a tornare ai livelli di un tempo. La goccia che rischia di far traboccare il vaso e che ha mandato Eriksen su tutte le furie, è stato il pari in Europa League contro il Twente. Un 1-1 che il danese, autore del gol dell'1-0, non è riuscito proprio a digerire: “Sembrava che il Twente volesse vincere più di noi. Non è possibile, è inaccettabile".