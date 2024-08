Mercato, Cagliari ed Empoli a duello per un difensore della Sampdoria

Bereszynski, "derby di mercato" tra Empoli e Cagliari

Al momento, l'Empoli è in vantaggio nella corsa a Bereszynski, grazie a una serie di contropartite tecniche che potrebbero risultare particolarmente gradite alla Sampdoria. Tra i giocatori che potrebbero rientrare nell'affare ci sono infatti il portiere Samuele Perisan, il terzino Petar Stojanovic ed i centrocampisti Liam Henderson e Nicolas Haas. Questi profili potrebbero rappresentare un'ottima soluzione per la Sampdoria, in fase di ricostruzione dopo la retrocessione in Serie B. Dall'altra parte, il Cagliari non è intenzionato a lasciare campo libero. Il club sardo sta facendo di tutto per convincere il giocatore e la Sampdoria a preferire la destinazione. Il neotecnico degli isolani Davide Nicola conosce bene il polacco e lo apprezza per la sua capacità di adattarsi a diversi moduli e situazioni di gioco, qualità che potrebbero risultare fondamentali per il Cagliari nella sua lotta per la permanenza in Serie A. Ecco dunque che nasce un duello di mercato che non esclude sorprese. Cagliari ed Empoli sono pronte a darsi battaglia.