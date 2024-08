Mercato, è derby italiano per un giovane talento bulgaro

Le grandi squadre europee sono pronte a darsi battaglia per assicurarsi il promettente difensore centrale Valery Vladimirov , classe 2008, attualmente in forza ai bulgari del Botev Plovdiv . Questo giovane talento ha attirato l'attenzione di numerosi club, in particolare di tre squadre italiane, pronte a dar vita ad un derby di mercato per accaparrarsi le sue prestazioni.

Vladimirov, è derby italiano di mercato

In Italia, Milan, Roma e Juventus sono le tre grandi contendenti che stanno monitorando attentamente il giovane centrale. Ognuna di queste squadre ha i suoi motivi per considerare Vladimirov un'aggiunta preziosa. Il Milan è alla ricerca di giovani talenti con un alto potenziale e Vladimirov rappresenta un'opportunità per il futuro della difesa. I rossoneri pensano di far crescere questo talento nella secobnda squadra e poi promuoverlo in seguito agli ordini di Fonseca. La Roma, ha invece hanno bisogno di rinforzi difensivi ed il giovane bulgaro potrebbe rappresentare una scelta strategica per costruire una solida base per gli anni a venire. Il suo profilo si sposa infatti con l'intenzione dei giallorossi di combinare esperienza e giovani promesse. Infine la Juventus. I bianconeri che hanno appena ceduto Hujsen al Bournemouth, sono noti per il loro occhio attento ai talenti emergenti. Vladimorov potrebbe inizialmente giocare per la Juventus Next Gen di Montero per poi passare in prima squadra. Chi avrà la meglio nella corsa a questo giovane calciatore?