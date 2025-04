Il turno di Pasquetta di Serie B ci propone un derby sentitissimo, quello fra l'Emilia e la Romagna. Il pronostico targato DDD

Lorenzo Ciabattini 20 aprile 2025 (modifica il 20 aprile 2025 | 15:36)

Più derby dell'Emilia-Romagna di così non si può. Modenae Cesena, due territori all'antitesi per storia, tradizioni e costumi ma unificati in una sola regione. Dopo la batosta nella stracittadina con il Sassuolo, i Canarini vogliono rifarsi, per agganciare proprio i Cavallucci Marini. I bianconeri, però, hanno un sogno da coltivare: il piazzamento playoff che li farebbe competere per la Serie A appena un anno dopo la promozione dalla C. E un club emiliano, come ben sappiamo, ha già staccato il pass per la massima serie.

Come ci arriva il Modena — Nella 34° giornata di Serie B, che si svolgerà interamente nel giorno di Pasquetta, lo slot delle 17:30 verrà occupato dal derby delle due Regioni. Non c'è un attimo di pausa per la squadra di Mandelli, che dopo aver battuto il Pisa all'Arena Garibaldi ed aver affrontato il Sassuolo promosso in Serie A, ha subito un altro match da circoletto rosso sul calendario. Ma le ultime cinque dei Canarini sono state un'altalena di risultati: 3 KO e 2 successi, bensì di rilievo poiché giunti contro le prime della classe. Tuttavia, le prestazioni del Modena non brillano sempre al Braglia: a marzo, infatti, soltanto il Catanzaro è stato piegato fra le mura amiche. Il treno per i playoff non aspetterà ancora tanto in stazione, anche se la forma attuale dell'avversario non è proprio delle migliori.

Il Cesena non vince da inizio marzo — Zero vittorie nelle ultime cinque per Shpendi e compagni, con la 'X' come risultato più frequente (ben 4volte su 5). La squadra di Mignani non ottiene un successo dallo scorso 1 marzo, quando la Salernitana sbagliò un penalty al Manuzzi prima di cadere nei minuti di recupero. E il reparto avanzato è chiaramente in affanno: l'ultimo centro del bomber che tutti bramano in Serie A risale alla sconfitta con la Juve Stabia alla fine dello scorso mese. Tutto il vantaggio accumulato in inverno - nonostante si trattasse di una neo promossa - è stato sperperato, tanto da volare fuori dall'ultimo posto valido per i playoff (attualmente ad appannaggio del Bari, seppur a parimerito). I Cavallucci dal canto loro sono incredibilmente "solidi" per quanto riguarda gol fatti e subiti: 42 i primi, 41 i secondi. Un equilibrio che vedremo anche nel derby?

Il pronostico — Per i suddetti motivi, è il Modena la squadra favorita alla vittoria (2.20). Decisamente più alta la quota dei bianconeri (3.30), ma attenzione al fattore 'derby'. I bookmakers si aspettano una gara chiusa, dove a regnare potrebbe essere l'equilibrio: la quota dell'over 2,5 è di gran lunga (2.60) superiore a quella dell'under (1.50). Tuttavia, il primo marcatore della sfida potrebbe essere Cristian Shpendi: il suo gol a sbloccare la partita è dato a 7.00, la quota più bassa insieme a quella di Palumbo. Infine, l'ultima quota: segneranno entrambe le squadre? Difficile pronosticarlo, il Goal (1.90) è appena sopra al No Goal (1.80).