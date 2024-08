Perugia-Arezzo, due derby nel giro di pochissimi giorni

Prima la sfida in campionato, poi la partita di Coppa Italia che potrebbe anche essere posticipata a giovedì 28, ma poco cambierà: Grifo e amaranto si sfideranno due volte nel giro di quattro/cinque giorni.

Emanuele Giacometti Redattore 21 agosto 2024 (modifica il 21 agosto 2024 | 09:57)

Il Perugia in stagione affronterà diversi derby. Dopo aver eliminato il Pineto domenica scorsa in Coppa Italia, incontrerà l’Arezzo agli ottavi di finale al Curi, in gara secca a fine novembre. E fin qui nulla di strano. C'è però una curiosità. Le due squadre infatti, saranno di fronte anche tre giorni prima, domenica 24 novembre, per la gara di campionato, sempre a Pian di Massiano.

Perugia-Arezzo, il derby dell'Etruria — Pur non essendo un derby nel senso stretto del termine, costituisce una delle maggiori rivalità sportive tra i due club, per via della relativa vicinanza delle due città – le quali, nonostante l'odierna appartenenza a due diverse regioni, in passato ricadevano entrambe sotto lo storico territorio dell'epoca augustea. Comunemente chiamato anche derby umbro-toscano, è segnato da un antagonismo sentitissimo da ambedue le parti, nato nel 1975 per ragioni prettamente sportive, ma anche territoriali ai tempi del Medioevo.

Perugia-Arezzo, i precedenti — In totale i precedenti tra le due squadre sono 62: il Perugia ha vinto 23 volte, l'Arezzo 15, mentre i pareggi sono stati 23. A Perugia invece, l'Arezzo non vince addirittura dalla serie B del 1986, vittoria toscana 2-0 con gol di Facchini e Ugolotti. Al Curi in totale si sono disputate 31 partite con 17 affermazioni del Grifo, una dell'Arezzo e 13 pareggi, ultimo dei quali nella scorsa stagione (1-1).