Post derby col Mantova, Viali: “Regia, che rammarico”

Il derby del Po alla fine finisce in parità. La Reggiana l'ha tenuto in pugno fino al quarto dei cinque minuti di recupero concessi dall'arbitro, ma una clamorosa autorete di Meroni su cross di Mensah, ha permesso al Mantova di pareggiare. Un 2-2 che tutto sommato, visto quanto si è visto nei 90' è giusto. Nel post partita però, il tecnico della Reggiana William Vial i è rammaricato.

Viali: "Non abbiamo tenuto i ritmi per 90'"

“C’è rammarico. Un percorso appena iniziato -ha detto Viali- non può essere sporcato da una mancata vittoria. Abbiamo giocato contro una squadra abituata a grande qualità tecnica. Non siamo riusciti a tenere i ritmi per 90 minuti. Ci abbiamo provato in ogni modo a creare pericoli. Se Meroni avesse rinviato e spazzato l’ultima palla parleremmo di un risultato diverso. Potevamo fare meglio il primo tempo per quanto riguarda la qualità tecnica. A inizio azione spesso abbiamo sbagliato. Le due occasioni più importanti del Mantova le abbiamo regalate noi con errori tecnici. La squadra ha provato fino alla fine".