Nella super-sfida della venticinquesima giornata dell' Allsvenskan (Serie A svedese) l' AIK vince di misura il Derby di Stoccolma contro l' Hammarby . Decide un gol dell'ex Alaves e Celta Vigo John Guidetti che vale il sorpasso in classifica dei padroni di casa ai danni del club di cui Zlatan Ibrahimovic detiene parte delle quote.

Guidetti decide il derby di Stoccolma

Complessivamente è un 1-0 che sta stretto all'AIK per la mole di gioco creata e per le numerose occasioni non capitalizzate, soprattutto nella prima frazione di gioco. L'Hammarby non riesce mai ad impensierire la retroguardia dei padroni di casa, spesso commette errori in disimpegno, che armano il contropiede della squadra allenata da Mikkjal Thomassen.