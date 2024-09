La Sampdoria vince il derby, Sottil: “Meglio di così non poteva andare”

Sottil batte Gilardino, la Sampdoria vince a sorpresa il derby della Lanterna ai calci di rigore e vola agli ottavi di finale di Coppa Italia, eliminato il Genoa

"Meglio di così non poteva andare". Fa festa Andrea Sottil, il tecnico della Sampdoria vince il suo primo derby della Lanterna in carriera, superando il Genoa ai calci di rigore. Gelata in avvio dal gol di Pinamonti, la squadra blucerchiata disputa un'ottima prova, tiene bene il campo, crea scompiglio in area avversaria e viene premiata all'83 grazie ad un guizzo di Fabio Borini. Dal dischetto Silvestri para il rigore decisivo a Zanoli, Barreca non sbaglia e fa esplodere di gioia la Gradinata Sud.

Sottil: "Meglio di così non poteva andare" — La Sampdoria accede agli ottavi di finale di Coppa Italia dove sfiderà la Roma di un altro ex Genoa, Ivan Juric. Intervenuto in conferenza stampa nel post-partita Andrea Sottil ha elogiato la prestazione dei suoi, con l'auspicio che il successo ottenuto contro i rivali cittadini possa favorire uno switch mentale anche in campionato: "Non potevo desiderare un derby migliore, abbiamo meritato la vittoria perchè abbiamo giocato con grinta e con voglia".

E ora la svolta in Serie B: "Questa squadra ha qualità, ma in Serie B c'è bisogna anche di grinta e cattiveria agonistica. Il gol di Borini? Fabio è un esempio. Ci voleva un successo del genere, è arrivato proprio nel momento giusto e può aiutare a forgiare il gruppo, tutti devono sentirsi coinvolti in questo progetto".