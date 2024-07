Lichtstad Derby, il Psv supera 3-2 in amichevole l’Eindhoven FC

Il Lichtstad Derby manca in Eredivisie dal 1977, tuttavia il confronto tra Psv ed Eindhoven FC ha sempre suscitato grande interesse, anche in amichevole. Nel test match pre-campionato la squadra Campione d'Olanda in carica si è imposta 3-2 in rimonta sui rivali cittadini grazie ad una tripletta di Ricardo Pepi.