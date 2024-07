Euro2024, chi potrebbe essere il capocannoniere?

Euro2024 si appresta a finire ed Inghilterra - Spagna non decreterà soltanto la vincente della competizione, ma anche il capocannoniere

Giuseppe Martorana 11 luglio 2024 (modifica il 11 luglio 2024 | 19:49)

Con Euro2024 giunto alle fasi finali, l'attenzione non è solo sul trofeo, ma anche sulla corsa per la classifica dei marcatori. Con la finale tra Inghilterra e Spagna prevista per domenica prossima, alle ore 21, i riflettori sono puntati su chi potrebbe essere il capocannoniere del torneo. Ecco uno sguardo ai principali contendenti. Georges Mikautadze (Georgia), Ivan Schranz (Slovacchia), Jamal Musiala(Germania) e Cody Gakpo (Olanda) si trovano attualmente in cima alla classifica con 3 gol ciascuno. Tuttavia, con le loro squadre già eliminate dal torneo, non avranno ulteriori opportunità per aggiungere altri gol al loro bottino.

Euro 2024: sarà inglese il capocannoniere? — Tra i giocatori ancora in competizione, i principali contendenti per la classifica marcatori sono i due inglesi Jude Bellingham ed Harry Kane, e gli spagnoli Fabian Ruiz e Dani Olmo, ognuno con 2 gol all'attivo. Con la finale all'orizzonte, questi giocatori hanno l'opportunità di vincere non solo la competizione europea, ma anche il titolo di capocannoniere. Harry Kane, già noto per la sua abilità sotto porta, rappresenta una minaccia costante per le difese avversarie. La sua esperienza ed il suo talento nel trovare la rete in momenti cruciali potrebbero essere determinanti, anche se è vero che nelle partite importanti ha faticato sempre, se guardiamo alla storia e non ha mai vinto nulla nonostante le sue 405 reti segnate fin qui. Jude Bellingham, nonostante la sua giovane età, ha, invece, dimostrato un'eccezionale capacità di inserirsi in zona gol, e la sua forma recente suggerisce che potrebbe essere un fattore chiave anche nella finale.

Euro2024, sarà spagnolo il miglior marcatore? — Dall'altro lato, la Spagna conta su Fabian Ruiz e Dani Olmo. Il centroboa del Psg, con la sua visione di gioco e la capacità di segnare da fuori area, ed Olmo, con la sua velocità e precisione, sono entrambi capaci di cambiare il corso della partita con un solo colpo. Se la Spagna dovesse dominare la finale, è probabile che uno di loro riesca a segnare e ad aggiudicarsi la classifica marcatori.

Con una sola partita rimasta dunque, la corsa per la classifica marcatori è apertissima. La finale di sabato tra Inghilterra e Spagna non solo determinerà chi vincerà Euro2024, ma potrebbe anche consacrare il miglior marcatore del torneo. Tutto è pronto per un ultimo, emozionante atto ad Euro2024. Chi tra Kane, Bellingham, Ruiz o Dani Olmo riuscirà a trovare la rete e a mettere il sigillo su una fantastica campagna europea? Lo scopriremo presto. Nel frattempo, i tifosi di tutto il mondo si preparano a godersi una finale che promette di essere avvincente e ricca di gol.