Norvegia, Ødegaard: “Va bene riposare, ma meglio essere all’Europeo”

La Norvegia è stata una delle grandi Nazionali a non partecipare a Euro 2024 in Germania. Martin Odegaard, capitano dei norvegesi, è ancora deluso per non essere riuscito a qualificarsi al torneo.

L'Europeo è una delle grandi vetrine estive per i giocatori. Non c'è calciatore che non voglia giocare nell'anno in cui si svolge, perché significa che il suo Paese è tra i migliori del continente. Con un torneo che prevede la partecipazione di 24 Nazionali, è sorprendente che una come la Norvegia sia stata completamente esclusa.