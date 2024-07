Il ct olandese, all'indomani della sconfitta in semifinale di euro2024, con un lungo post su Ig ringrazia i tifosi e tutti il suo gruppo

Nel cuore di una notte carica di emozioni, l' Olanda ha detto addio a Euro 2024 dopo una battaglia epica contro l'Inghilterra conclusa complice il goal di Watkins al 91'. La sconfitta è stata dolorosa, ma la squadra ha dimostrato il suo carattere ed il suo impegno fino all'ultimo respiro. Il commissario tecnico olandese Ronald Koeman , ha voluto quindi esprimere la sua gratitudine ed il suo orgoglio per tutto il gruppo di giocatori e staff.

Nonostante il risultato finale non sia quello sperato, Koeman ha sottolineato l'importanza di questo viaggio e del supporto incredibile ricevuto dai tifosi:" I nostri tifosi sono stati straordinari, ovunque siamo andati hanno colorato di arancione le città ospitanti," ha aggiunto il commissario tecnico nel suo lungo post su Instagram. "Il loro sostegno è stato travolgente, e ha dato una spinta straordinaria alla nostra squadra." La sconfitta contro l'Inghilterra mette fine ad un percorso intenso e carico di emozioni per l'Olanda ad Euro 2024, tuttavia, il ct ha concluso il suo messaggio con un senso di gratitudine e di soddisfazione per aver riportato l'Olanda sulla mappa del calcio europeo.