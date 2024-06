Serbia, Tadic si scusa per le sue dichiarazioni dopo il ko con l’Inghilterra

La Federcalcio serba in un comunicato: "All'hotel 'Maximilian' di Augsburg, il capitano della Nazionale Dusan Tadic ha colto l'occasione per scusarsi con l'allenatore Stojkovic e i suoi compagni di squadra per le sue dichiarazioni avventate".

Davide Capano Redattore 20 giugno - 08:00

Il numero 10 della Serbia Dusan Tadic si è scusato martedì con l'allenatore Dragan Stojkovic e con i suoi compagni di squadra per le sue osservazioni "sconsiderate" dopo la sconfitta con l'Inghilterra. A farlo sapere è la Federcalcio serba in un comunicato ufficiale.

Serbia, il passo indietro di Tadic — Stojkovic ha sorpreso con la sostituzione di uno dei suoi migliori giocatori e Tadic, dopo la partita, ha accusato il suo tecnico: "Sono il leader e il capitano di questa squadra. Sono il miglior giocatore della squadra. Avrei dovuto giocare tutti i 90 minuti. Sarebbe stato diverso se fossi stato in campo dall'inizio", ha detto il 35enne, quando è stato intervistato in zona mista dopo il ko con gli inglesi di domenica sera.

Tadic (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)

Ore dopo le sue parole, Tadic ha approfittato di una riunione tra il suo allenatore e il resto della Nazionale serba per scusarsi pubblicamente con tutti. Lo ha confermato la Football Association of Serbia.

Caso Tadic, il comunicato della Federcalcio serba — "All'hotel 'Maximilian' di Augsburg, dove la Nazionale serba alloggia durante gli Europei di calcio in Germania, si è tenuto un incontro tra lo staff tecnico, guidato dall'allenatore Dragan Stojkovic, e i membri della Nazionale. Sono stati discussi gli obblighi futuri e, tra le altre cose, il capitano della Nazionale Dusan Tadic ha colto l'occasione per scusarsi con l'allenatore Stojkovic e i suoi compagni di squadra per le sue dichiarazioni avventate dopo la partita contro l'Inghilterra", ha dichiarato la Federazione in un comunicato.

Tadic ora lotterà per entrare nell'undici titolare in una gara che sarà decisiva per la Serbia. Se riuscirà a convincere il suo commissario tecnico, giocherà contro la Slovenia e il calciatore del Fenerbahçe cercherà di lasciarsi alle spalle le sue infelici parole sui media con una prestazione sul campo.