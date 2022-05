200 giorni al Mondiale in Qatar: parte il tour della Coppa

Mancano esattamente 200 giorni ai Mondiali in Qatar…

L’atmosfera del Mondiale in Qatar sta per entrare nel vivo. Proprio oggi, 5 maggio, mancano esattamente 200 giorni all’inizio della 22° edizione del Campionato Mondiale di Calcio che si terrà in Qatar dal 21 novembre (gara inaugurale sarà Senegal-Olanda) fino al 18 dicembre con la finale programmata a Doha. Come detto, sta già aumentando la febbre per l’attesissimo evento: da oggi, infatti, fino al 10 maggio, inizia il tour dell’ambito trofeo attraverso vari quartieri del paese asiatico.