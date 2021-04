3-0 nel derby di Budapest e titolo vinto: si sfalda la Superlega e il Ferencvaros torna in Champions

Il Ferencváros ha difeso il suo titolo nel campionato ungherese, rivinto dopo aver sconfitto l'antico rivale nel derby di Budapest: 3-0 all'Ujpest. I biancoverdi sono arrivati ​​al terzo titolo nazionale di fila

Estasi Ferencvaros. Il Fradi batte 3-0 l'Ujpest nel derby di Budapest e conquista il campionato ungherese per la 32esima volta, la terza consecutiva. Grazie alla vittoria nel derby della Groupama Arena, I verdi del Ferencvaros hanno 69 punti, mentre la Puskás Academy al secondo posto, ha uno svantaggio di 14 punti e può conquistarne solo 12 nelle restanti quattro partite, quindi aritmeticamente è finito tutto a favore dei vincitori del derby. La squadra allenata dall'ex bomber della Dinamo Kiev Sergej Rebrov aveva ricevuto il sostegno dei tifosi prima del derby, mentre era in ritiro, con cori e fumogeni. Il derby è motivo d'orgoglio per il Ferencváros (viene dal nome tedesco, Franzstadt, del quartiere di Budapest Ferencváros), la squadra della borghesia di Budapest, da sempre differente rispetto all'Ujpest, squadra del proletariato e cara al regime nell'epoca passata del comunismo.