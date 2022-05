Accusato di terrorismo: Benzema cita in giudizio un politico di estrema destra per diffamazione

L’attaccante francese del Real Madrid porta in Tribunale Damien Rieu, portavoce di un ex partito di estrema destra…

E’ l’uomo del momento. Lui, Karim Benzema. L’attaccante francese (43 gol in 43 presenze con il Real Madrid in questa stagione, 15 gol in 11 gare di Champions League), ha trascinato i Blancos in finale contro il Liverpool. Suo il rigore decisivo contro il Manchester City nei tempi supplementari della semifinale di ritorno. Ma l’enorme impatto mediatico dell’ex Lione non riguarda solo le sue straordinarie prestazioni nel rettangolo verde. Si perché Benzema è impelagato in un conflitto legale. Il giocatore, infatti, ha citato in giudizio un politico, Damien Rieu, co-fondatore e portavoce di Génération identitaire, movimento di estrema destra sciolto dal Ministero dell’Interno nel 2021, per averlo diffamato pubblicamente attraverso due tweet risalenti al 2020.