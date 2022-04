Post-derby di Belgrado, agguato al pullman dei tifosi del Partizan: torce accese a bordo, 3 feriti

I tifosi della Stella Rossa pareggiano 0-0 sul campo nel derby di Belgrado e poi tendono un agguato ai rivali...un pullman completamente distrutto...

Come ha reso noto Telegraf.rs, i tifosi della Zvezda hanno teso un agguato ad un pullman con diversi fan del Partizan, il più giovane dei quali aveva 19 anni, anche se inizialmente la storia che si è diffusa sui media serbi ha chiamato in causa i bambini. Il furgone è stato attaccato, con tanto di finestrini rotti, ma il fatto è che poi gli ultras della Stella Rossa ci hanno lanciato dentro delle torce accese. Il veicolo è poi bruciato completamente, mentre i tifosi del Partizan sono riusciti a scendere dal furgone non appena i fumogeni vi sono volate dentro. Tre persone, di 19, 20 e 21 anni, sono rimaste ferite, ha rivelato Telegraf.