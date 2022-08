Agguato ultras Racing Santander, i tifosi Oviedo cercano riparo attorno allo stadio…

La cosa buona è che gli incidenti sono durati non moltissimo perché è apparso il Nucleo di Intervento della Polizia Nazionale. Secondo la delegazione governativa, sono stati i tifosi del Racing a cercare quelli di Oviedo, che avevano scelto di concentrarsi su via Peña Herbosa. La cosa strana è che poi non erano già scortati dalla polizia, cosa che di solito è la routine in questi casi. Soprattutto quando il massiccio spostamento di un tifoso in visita coincide con una presunta rivalità storica che, in verità, è nata da poco ma a quanto pare si sta radicando.