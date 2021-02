Agnelli-Conte, la Coppa Italia scatena di nuovo i labialisti

Parolacce e gestacci, la Coppa Italia torna a infiammare il clima: dopo Ibra-Lukaku, è la volta di Agnelli-Conte

Andrea Agnelli esulta in maniera rabbiosa, mentre scende dalla tribuna, si capisce che ce l’ha con qualcuno, poi emergerà che era Conte. Secondo la versione della Juve, l'allenatore nerazzurro avrebbe insultato il presidente e lo staff bianconero. Il presidente Agnelli compie qualche passo, percorre la scalinata, gira di scatto la testa e pronuncia insulti. Dall'interpretazione del labiale, secondo vari e interpretazioni, sembra pronunciare: "Zitto cogl***e". È la prima versione che alimenta subito il tam tam sui social,, i tifosi bianconeri non hanno mai perdonato a Conte il modo in cui lasciò la squadra, nel 2014, quando poi arrivò Allegri, e il successivo trasferimento all’Inter. Poi Agnelli sembra dire: "Mettilo nel c***il dito cogl***e”.