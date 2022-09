Aik-Djurgarden rissa a colpi di…estintore nel derby fuori programma di Stoccolma…

Nel campionato svedese ne sono successe delle belle, mentre l'AIK giocava - e pareggia 1 a 1 il match contro il Degerfors - i rivali del Djurgarden vincevano per 3 a 0 contro il Goteborg.

Non c'era lo scontro diretto ma fa lo stesso...

Queste due tifoserie hanno dato - però - il via ad uno scontro per le vie di Stoccolma, nonostante le due compagini non giocassero contro.